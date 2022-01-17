В ФХР рассказали о состоянии здоровья Жамнова, сдавшего положительный тест на коронавирус

Только победа на Australian Open сделает Медведева первой ракеткой мира. И то не сразу, а 21 февраля

В ночь на 17 января в Мельбурне стартует первый в новом году турнир «Большого шлема». После высылки Новака Джоковича роль фаворита №1 перешла к российскому теннисисту Даниилу Медведеву.