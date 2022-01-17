Михайлов прокомментировал расширенный состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал расширенный состав национальной команды на Олимпиаду в Пекине.

«Конечно, есть вопросы: почему тот или иной игрок не попал в расширенный состав сборной. Они готовятся к Олимпиаде - пусть готовятся. Команда уже собралась, должна тренироваться в спокойной обстановке», - приводит слова Михайлова «Чемпионат».

Национальная команда соберется в «Новогорске» после прохождения необходимых ограничительных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса

Добавим, что на групповом этапе олимпийского турнира сборная России сыграет против Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).