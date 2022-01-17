«Детройт» в овертайме победил «Баффало», Наместников забросил шайбу

«Детройт» в гостях оказался сильнее «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу «Ред Уингз». Победную шайбу забросил Дилан Ларкин.

В основное время у хозяев отличились Анри Йокихарью (10-я минута) и Джефф Скиннер (50-я). Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Владислава Наместникова (51-я) и Ларкина (54-я).

В следующем матче «Баффало» сыграет на выезде с «Оттавой» (19 января), а «Детройт» примет дома «Даллас» (22 января).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» – «Детройт» – 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)

Голы:

1:0 – Йокихарью (Скиннер, Далин), 9:56

2:0 – Скиннер (Томпсон), 49:21

2:1 – Наместников (Бертуцци, Зайдер), 50:21

2:2 – Ларкин (Фаббри), 53:28

2:3 – Ларкин (Ледди), 62:07

Вратари: Делл 32/35 – Неделькович 26/28.