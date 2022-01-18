Дубль Барбашева принес «Сент-Луису» победу над «Нэшвиллом»

В очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на своем льду обыграл «Нэшвилл Предаторз».

Матч закончился со счетом 5:3 в пользу хозяев, в составе которым дублем отметился российский нападающий Иван Барбашев. Кроме того, на счету форварда две голевые передачи. Также две шайбы забросил Брэйден Шенн, еще один гол в активе Райна О'Райли, которому ассистировал Владимир Тарасенко.

Гости ответили точными бросками Райна Джохансена, Филипа Форсберга и россиянина Якова Тренина.

«Блюзмены» набрали 51 очко и обошли «хищников» в турнирной таблице Западной конференции, выйдя на второе место.