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Дубль Барбашева принес «Сент-Луису» победу над «Нэшвиллом»

Суммарно россияне набрали шесть очков в матче
18 января 2022 09:31
автор: Александр Шульгин

В очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на своем льду обыграл «Нэшвилл Предаторз».

Матч закончился со счетом 5:3 в пользу хозяев, в составе которым дублем отметился российский нападающий Иван Барбашев. Кроме того, на счету форварда две голевые передачи. Также две шайбы забросил Брэйден Шенн, еще один гол в активе Райна О'Райли, которому ассистировал Владимир Тарасенко.

Гости ответили точными бросками Райна Джохансена, Филипа Форсберга и россиянина Якова Тренина.

«Блюзмены» набрали 51 очко и обошли «хищников» в турнирной таблице Западной конференции, выйдя на второе место.

источник: «Советский спорт»
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