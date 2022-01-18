«Сан-Хосе» обыграл «Лос-Анджелес», Тимо Майер забросил пять шайб

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома переиграл «Лос-Анджелес Кингз».

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев, в составе которых пятью заброшенными шайбами отметился швейцарский нападающий Тимо Майер. Еще один точный бросок на счету латыша Рудольфса Балцерса.

Гости ответили голами Анже Копитара и Майкла Андерсона.

«Акулы» набрали 44 очка и замыкают кубковую восьмерку на Западе, однако следующие за ними команды провели значительно меньше игр.

«Лос-Анджелес» с 45 очками занимает шестую позицию в турнирной таблице.