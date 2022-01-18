Голевая передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Вегас», Дадонов отметился заброшенной шайбой

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде одолел «Вегас Голден Найтс».
Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Джейсон Закер, один раз реализовавший большинство, Теодорс Блюгерс, Джейк Гюнцел и капитан команды Сидни Кросби. В эпизоде со второй шайбой Закера поучаствовал Евгений Малкин, заработавший балл за результативность.
Хозяева ответили голами Чендлера Стивенсона, Евгения Дадонова и Николя Руа, также воспользовавшегося численным перевесом.
«Пингвины» набрали 51 очко и замыкают шестерку лучших на Востоке.
«Вегас» с 48 очками идет четвертым в турнирной таблице Западной конференции.
источник: «Советский спорт»