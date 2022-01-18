Главный тренер «Миннесоты» Эвасон назвал Капризова особенным игроком

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон оценил игру российского форварда Кирилла Капризова в матче НХЛ с «Колорадо» (3:4, Б).

«Кирилл — особенный игрок. Их звено (Капризов, Матс Цуккарелло и Райан Хартман) в целом стало особенным для нас, и они отлично справились со своей работой в прошедшей встрече», — цитирует Эвасона официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в матче с «Колорадо» Кирилл дважды отличился. Всего в текущем сезоне форвард забросил 16 шайб и отдал 28 голевых передач в 44-х играх.