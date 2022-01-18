Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Колорадо»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на своем льду обыграл «Миннесоту Уайлд».
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, которые оказались точнее в серии послематчевых буллитов.
В составе «ураганов» отличились Микко Рантанен, реализовавший большинство, Алекс Ньюхук и Натан МакКиннон. Кроме того, Рантанен реализовал решающий буллит.
У гостей дубль оформил российский нападающий Кирилл Капризов, еще одна шайба в активе Кевина Фиалы.
«Колорадо» набрал 53 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. «Миннесота» с 47 очками идет на пятой позиции.
источник: «Советский спорт»