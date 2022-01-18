26 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Филадельфию»

«Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победили «Филадельфию» со счетом 4:1.

В составе команды из Нью-Йорка забивали Брок Нельсон (32-я минута), Кэйси Сизикас (35), Энтони Бовилье (45) и Мэтт Мартин, поразивший пустые ворота (59).

Единственную шайбу «Филадельфии» забросил Трэвис Конекны (38).

Добавим, что российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.

Несмотря на эту победу, «островитяне», набрав 30 очков, занимают последнее восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, строчкой выше и имея на три очка больше находятся «Флайерз».

«Айлендерс» 19 января примут на своем льду «Коламбус», а «Филадельфия» сыграет также дома с «Детройтом»

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Айлендерс» - «Филадельфия Флайерз» - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы:

1:0 – Нельсон (Грин, Бэйли), 31:44

2:0 – Сизикас (Клаттербак, Сало), 34:28

2:1 – Конекны (Лоутон, Сэнхайм), 37:12

3:1 – Бовилье (Нелсон, Вальстром), 44:44

4:1 – Мартин (Пелек, Клаттербак), 58:37 - П. В.

Вратари: Сорокин 26/27 – М.Джонс 27/30.