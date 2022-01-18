«Рейнджерс» могут включить Кравцова в сделку по переходу форварда «Бостона» Дебраска

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов, права на которого принадлежат «Нью-Йорк Рейнджерс», может стать игроком другого клуба НХЛ.

Как сообщает журналист The Athletic Артур Стэйпл, команда из Нью-Йорка заинтересована в подписании форварда «Бостон Брюинз» Джейка Дебраска, ранее запросившего у своего клуба обмен. Отмечается, что 22-летнего Кравцова могут включить в данную сделку.

Напомним, что в 2018 году Кравцов был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта НХЛ под общим девятым номером. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 19 матчах «Трактора» в КХЛ, забросил шесть шайб и отдал семь ассистов.