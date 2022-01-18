Команда «Ледяные Крылья» снялась с чемпионата Женской хоккейной лиги по причине финансовых проблем

Пресс-служба Женской хоккейной лиги сообщила о том, что ярославская команда «Ледяные Крылья» снялась с чемпионата.

По информации источника, клуб принял данное решение в связи с финансовыми затруднениями. Отмечается, что представители команды уже принесли извинения перед остальными участниками турнира.

Добавим, что ранее матч между «Ледяные Крыльями» и «Агиделью», который был запланирован на 1 декабря, не состоялся из-за проблем с финансированием в стане ярославцев. По этой же причине команда на смогла сыграть против «Бирюсы» 12 и 13 января.

В нынешнем сезоне «Ледяные Крылья» занимали последнее, 10-е место в турнирной таблице ЖХЛ, набрав четыре очка в 22 матчах.