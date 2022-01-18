В сборной России Жамнова могут заменить связкой Федоров - Кудашов

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов может быть заменен на связку Сергей Федоров - Алексей Кудашов в случае необходимости.

Как стало известно Metaratings.ru, сборная России ждет возвращения Жамнова, но в случае его болезни рассматривают вариант со связкой армейско-динамовских сил в лице Сергея Федорова и Алексея Кудашова.

Ранее в СМИ появилась информация, что вместо Жамнова сборную могут возглавить Ротенберг или Знарок. Сообщалось, что решение будет принято в ближайшие дни, после оглашения результатов теста на COVID-19 главного тренера сборной России. При положительном результате специалиста могут не допустить к поездке в Пекин из-за эпидемиологических правил страны.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Игроки из НХЛ не примут участие в этом турнире из-за распоряжения руководства организации.