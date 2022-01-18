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Владислав Третьяк: Игроки и тренеры с подтвержденными тестами на COVID-19 заезжают в Новогорск

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.
18 января 2022 20:20
автор: Владислав Домрачев

Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России, рассказал о плане подготовки национальной сборной к Олимпийским играм, которые начнутся с 4 февраля в Пекине.

«В настоящий момент, после взятия анализов на Ковид, игроки и персонал сборной с полностью подтверждёнными отрицательными тестами заезжают в Новогорск.

Игроки, представители тренерского штаба и персонала, результаты тестов которых требуют дополнительной проверки, остаются в режиме временного карантина.

Отметим, что практически все из них не имеют никаких симптомов ОРВИ, либо симптомы выражены слабо. Все они на данный момент изолированы, ни с кем не контактируют и проходят дополнительный мониторинг.

Конечно, это все отражается на планах подготовки к Играм, но наша задача как Федерации хоккея России - минимизировать влияние подобных факторов и постараться избежать неприятных сюрпризов непосредственно перед Олимпиадой или уже в Пекине.

Эпидемиологическая обстановка во всем мире очень непростая, поэтому и было заранее принято решение сделать тестирование многоступенчатым. Как мы сейчас видим, решение это было правильным, мы должны быть уверены, что каждый член команды здоров.

В том числе, такое решение было принято еще и для того, чтобы не подвергать риску атлетов из других видов спорта, которые уже находятся в Новогорске.

Напомню, что после приезда на олимпийскую базу, по существующим правилам все игроки еще раз сдадут анализы и до получения результатов тестов будут находиться в своих номерах в режиме изоляции.

На ближайшие дни в сборной были запланированы в первую очередь теоретические занятия. Те, кто сейчас находится на дополнительном мониторинге в режиме изоляции, примут участие в теории при помощи видеосвязи, но мы рассчитываем, что через некоторое время ребята начнут присоединяться к команде», - передает слова Третьяка «Советский спорт».

Напомним, сборная России сыграет на Олимпиаде в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

источник: «Советский спорт»
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