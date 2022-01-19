НХЛ назвала имена последних участников матча Матча звезд лиги

НХЛ назвала имена последних участников Матча всех звезд лиги.

Как сообщает пресс-служба лиги, ими стали нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, форвард «Колорадо Эвеланш» Назим Кадри и еще два игрока атаки - Мика Зибанежад из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Трой Терри, представляющий «Анахайм Дакс».

Напомним, согласно правил шоу этих хоккеистов выбирали болельщики специальным голосованием.

Позже стало известно, что Зибанежад не сможет принять участие в мероприятии по личным причинам, его заменит «пингвин» Джейк Гюнтцель.

Среди звездных участников шоу есть и три россиянина: голкипер Андрей Василевский и форварды Кирилл Капризов и Александр Овечкин, которого выбрали капитаном команды Столичного дивизиона.

Матч звезд НХЛ пройдет 5 февраля в Лас-Вегасе.