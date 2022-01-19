Шайбы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» победить «Виннипег»

«Вашингтон» на своей площадке оказался сильнее «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу «Кэпиталз».

В составе победителей отличились россияне Александр Овечкин и Дмитрий Орлов, а также Алексей Протас и Том Уилсон. Орлов и Евгений Кузнецов отметились голевыми передачами.

У »Джетс» заброшенными шайбами отметились Кайл Коннор, Коул Перфетти и Пьер-Люк Дюбуа.

В следующем матче «Вашингтон» отправится в гости к «Бостону», а «Виннипег» сыграет на выезде с «Нэшвиллом». Обе встречи состоятся 21 января.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Виннипег» – 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы:

0:1 – Коннор (Шайфли, Копп), 1:02

0:2 – Перфетти (Коннор, Дюбуа), 2:20

1:2 – Овечкин (Хэтэуэй), 17:58

2:2 – Орлов (Эллер, Макмайкл), 24:26

3:2 – Протас (Уилсон, Шульц), 44:15

3:3 – Дюбуа (Шайфли, Лаури), 58:55

4:3 – Уилсон (Орлов, Кузнецов), 61:26

Вратари: Ванечек 30/33 – Хеллибак 27/31.