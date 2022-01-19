Овечкин вышел на 24-е место среди лучших бомбардиров в истории НХЛ

«Вашингтон» на своей площадке оказался сильнее «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу «Кэпиталз».

Капитан столичных Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой. Таким образом, на счету россиянина стало 1375 (757+618) очков в 1237 матчах за карьеру в НХЛ. Форвард вышел на 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, опередив Майка Модано (1374 очка).

Также благодаря этому голу Овечкин также сократил отставание от Яромира Ягра в списке лучших снайперов НХЛ до девяти шайб.

Помимо Александра в матче против «Виннипега» отличились Дмитрий Орлов, Алексей Протас и Том Уилсон. Орлов и Евгений Кузнецов отдали по одной голевой передаче.

У »Джетс» заброшенными шайбами отметились Кайл Коннор, Коул Перфетти и Пьер-Люк Дюбуа.

В следующем матче «Вашингтон» отправится в гости к «Бостону», а «Виннипег» сыграет на выезде с «Нэшвиллом». Обе встречи состоятся 21 января.