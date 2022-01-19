Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Бостон»

«Каролина» на выезде уверенно победила «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу «Харрикейнз».

В составе победителей дубль оформил Еспери Котканиеми. Также по одной шайбе забромили Теуво Терявяйнен, Сет Джарвис, Дерек Степан, Джейккоб Славин и Андрей Свечников, который также отдал результативную передачу.

Хозяева ответили лишь одним голом в исполнении Патриса Бержерона.

Отметим, что прервалась победная серия «Бостона» из пяти матчей.

В следующем матче «Каролина» примет дома «Рейнджерс» (22 января), а «Бостон» сыграет на своем стадионе с «Вашингтоном» (21 января).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» – «Каролина» – 1:7 (1:5, 0:0, 0:2)

Голы:

0:1 – Терявяйнен (Деанджело, Слэвин), 3:44

0:2 – Котканиеми (Нидеррайтер, Свечников), 6:03

1:2 – Бержерон (Макэвой, Пастрняк), 11:13

1:3 – Котканиеми (Степан, Слэвин), 11:26

1:4 – Джарвис (), 16:01

1:5 – Степан (Мартинук), 17:57

1:6 – Слэвин (Терявяйнен, Деанджело), 43:05

1:7 – Свечников (Деанджело, Ахо), 47:48

Вратари: Улльмарк 20/22, Раск 7/12 – Андерсен 31/32.