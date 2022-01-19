«Айлендерс» по буллитам победили «Филадельфию», Варламов отразил 31 бросок

«Айлендерс» на выезде по буллитам оказались сильнее «Филадельфии» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В основное время у победителей заброшенными шайбами отметились Робин Сало, Джош Бейли и Кейси Сизикас. Российский вратарь Семен Варламов отразил 31 бросок из 34, а также два послематчевых буллита. Решающий бросок сделал Оливер Вальстрем.

У хозяев забитыми голами отличились Джеймс ван Римсдайк, Трэвис Конечны и Клод Жиру. Российский защитник Иван Проворов провел на площадке 27 минут 33 секунды, но результативными действиями не отметился.

Отметим, что «Флайерз» потерпели девятое поражение кряду.

В следующем матче «Айлендерс» примут дома «Аризону» (22 января), а «Филадельфия» сыграет на своем стадионе против «Коламбуса» (21 января).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» – «Айлендерс» – 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

Голы:

0:1 – Сало (Паризе, Барзэл), 2:08

1:1 – ван Римсдайк (Жиру, Йорк), 14:39

1:2 – Бэйли (Пелек, Бовилье), 33:28

2:2 – Конекны (Лоутон, Линдблум), 33:54

3:2 – Жиру (Фараби, Эткинсон), 44:05

3:3 – Сизикас (Клаттербак, Мэйфилд), 55:32

Вратари: Харт 28/31 – Варламов 31/34.