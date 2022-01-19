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«Ванкувер» обыграл «Нэшвилл», Подколзин сделал голевую передачу

Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел на стадионе «Бриджстоун Арена».
19 января 2022 07:52

«Ванкувер» на выезде оказался сильнее «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Кэнакс».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Элиас Петтерссон, Брок Безер и Юхо Ламмикко. Российский форвард Василий Подколзин отдал голевую передачу.

Хозяева ответили лиши одним голом в исполнении Филипа Томасино. Российский нападающий Яков Тренин провел на льду 14 минут 48 секунд, но результативными действиями не отметился.

Добавим, что «Предаторз» потерпели четвертое поражение подряд.

В следующем матче «Ванкувер» примет дома «Флориду» (22 января), а «Нэшвилл» сыграет на своем стадионе против «Виннипега» (21 января).

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» – «Ванкувер» – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы:
1:0 – Томазино (Толванен, Каррье), 22:51
1:1 – Петтерссон (Хегландер, Подколзин), 27:23
1:2 – Босер (Хьюз, Миллер), 43:41
1:3 – Ламмикко (Мотт), 52:19
Вратари: Риттих 21/24 – Демко 31/32.

источник: «Советский спорт»
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