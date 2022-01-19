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Результативная передача Гурьянова не помогла «Далласу» победить «Монреаль»

Встреча регулярного чемпионата НХЛ состоялась на льду «Американ Эйрлайнс Центра».
19 января 2022 08:12

«Монреаль» на выезде оказался сильнее «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Канадиенс».

В составе победителей дубль оформил Кристиан Дворак. Также по одной шайбе забросили Майкл Пеццетта, Тайлер Тоффоли и Джош Андерсон. Российский защитник Александр Романов провел на льду 16 минут 28 секунд, но результативными действиями не отметился.

У »Старз» забитыми голами отличились Якоб Петерсон, Тайлер Сегин и Джо Павелски. Российский нападающий Денис Гурьянов сделал ассист.

Отметим, что «Канадиенс» прервали свою серию из шести поражений.

В следующем матче «Монреаль» отправится в гости к «Вегасу», а «Даллас» сыграет на выезде с «Баффало». Обе встречи состоятся 21 января.

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» – «Монреаль» – 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)
Голы:
0:1 – Дворак (Сузуки, Тоффоли), 27:35
0:2 – Пеццетта (Лехконен, Эванс), 27:57
1:2 – Петерсон (Павелски), 36:24
1:3 – Тоффоли (Сузуки), 41:03
1:4 – Дворак (), 42:38
2:4 – Сегин (Гурьянов, Хэнли), 43:03
2:5 – Андерсон (Питлик, Друэн), 44:18
3:5 – Павелски (Хинтц, Сегин), 58:41
Вратари: Эттинджер 14/19, Холтби 3/3 – Монтембо 48/51.

источник: «Советский спорт»
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