Варламов признан второй звездой матча «Филадельфия» - «Айлендерс»

«Айлендерс» на выезде по буллитам оказались сильнее «Филадельфии» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский вратарь Семен Варламов признан второй звездой игры. Голкипер отразил 31 бросок из 34, а также два послематчевых буллита.
Первой звездой стал нападающий «Айлендерс» Оливер Вальстрем, который реализовал победный буллит. Тройку лучших замкнул защитник «островитян» Робин Сало, отличившийся заброшенной шайбой.
Отметим, что «Флайерз» потерпели девятое поражение кряду.
В следующем матче «Айлендерс» примут дома «Аризону» (22 января), а «Филадельфия» сыграет на своем стадионе против «Коламбуса» (21 января).
источник: NHL (НХЛ)