Гол и передача Кучерова помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Лос-Анджелес»

«Тампа-Бэй» на выезде оказалась сильнее «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу «Лайтнинг».
В составе победителей дубль оформил Виктор Хедман. Также по одной шайбе забросили Пьер Белльмар, Мэттью Джозеф, Стивен Стэмкос и Никита Кучеров. Российский нападающий помимо этого сделал результативную передачу. Защитник Михаил Сергачев завершил игру с показателем полезности «+1», отметившись ассистом. Голкипер Андрей Василевский отразил 32 броска из 36.
«Кингз» ответили забитыми голами в исполнении Блэйка Лизотта, Алекса Иафалло, Артура Калиева и Филлипа Дано.
Отметим, что «Лайтнинг» одержали четвертую победу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» – «Тампа-Бэй» – 4:6 (0:1, 3:2, 1:3)
Голы:
0:1 – Хедман (), 13:17
1:1 – Лизотт (), 28:52
2:1 – Иафалло (), 31:44
2:2 – Кучеров (Стэмкос, Хедман), 33:03
2:3 – Бельмар (Жозеф), 34:40
3:3 – Калиев (Купари, Дурзи), 36:06
3:4 – Хедман (Пойнт, Кучеров), 50:43
3:5 – Жозеф (Сергачев, Макдона), 55:20
3:6 – Стэмкос (Киллорн), 57:18
4:6 – Дано (), 59:05