Дания, соперник сборной России по групповому этапу, опубликовала состав на Олимпиаду

Сборная Дании опубликована окончательный вариант состава, который примет участие на Олимпиаде-2022.
Голкиперы:
Себастьян Дам, Фредерик Дихов, Патрик Гэлбрейт.
Защитники:
Филлип Бруггиссер, Йеспер Йенсен Аабо, Николас Б. Йенсен, Эмиль Кристенсен, Оливер Ларсен, Матиас Лассен, Маркус Лауридсен, Оливер Лауридсен.
Нападающие:
Матиас Асперуп, Матиас Бау Хансен, Миккель Бедкер, Джулиан Якобсен, Йеспер Йенсен, Никлас Йенсен, Мортен Мэдсен, Николай Мейер, Франс Нильсен, Ник Олесен, Мортен Поульсен, Питер Регин, Патрик Рассел, Фредерик Шторм.
Отметим, что датчане сыграют в одном квартете с Чехией, Швейцарией и Россией.