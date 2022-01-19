Каспарайтис выступил за то, чтобы Овечкин стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ

Литовский хоккеист Дарюс Каспарайтис хотел бы, чтобы Овечкин стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ.
«Мне приятно то, что сейчас делает Овечкин. Я хочу, чтобы он обогнал не только Ягра, но и Уэйна Гретцки. Главное, чтобы всё было без травм. Думаю, Саша обязательно обгонит Яромира, а затем я хочу, чтобы он обогнал и Уэйна. Конечно, это должно случиться. Это два великих форварда», - приводит слова Каспарайтиса “Чемпионат”.
Добавим, что Овечкин сегодня забросил свою 757 шайбу в матче “Вашингтона” против “Виннипега” (4:3 ОТ), на данный момент он занимает четвертое место по количеству голов в истории НХЛ, уступая Ягру девять шайб. Лидером по данному показателю является Гретцки, забивший за свою карьеру 894 гола.
источник: Чемпионат.com