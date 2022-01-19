Яшин - о результативности Овечкина в НХЛ: Александр - великий игрок, это понятно всем

Чемпион мира Алексей Яшин прокомментировал информацию о том, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин возглавил список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22.

«Александр молодец! Он великий игрок, это понятно всем. Очень рад за Сашу. Радуюсь его голам и надеюсь, что будет продолжать показывать такой результат и в дальнейшем», - приводит слова Яшина «СЭ».

Напомним, что в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:3 ОТ) капитан столичных отметился заброшенной шайбой. На счету россиянина 55 (27+28) очков, он опередил форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля, у которого 54 (26+28) очка.

Также Овечкин вышел на 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, опередив Майка Модано (1374 очка). Помимо этого благодаря этому голу Александр также сократил отставание от Яромира Ягра в списке лучших снайперов НХЛ до девяти шайб.