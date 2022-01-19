Каменский уверен, что Овечкин выступит на Олимпиаде 2026 года

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский выразил уверенность в том, что нападающий “Вашингтона” приедет на Олимпиаду 2026 года, которую примут итальянские Милан и Кортина- д’Ампеццо.
«Будем надеяться, что сможет принять участие в Олимпиаде-2026. Я думаю, что цель у него такая есть, раз сейчас не получилось. А когда Овечкин идет к цели, он ее добивается», - приводит слова Каменского “Спорт-Экспресс”.
Напомним, что НХЛ приняла решение не отпускать своих хоккеистов в Пекин в связи с переносами множества матчей своего регулярного чемпионата в связи с распространением в клубах коронавируса.
источник: «Спорт-Экспресс»