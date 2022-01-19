Илья Ковальчук: У каждого, кто находится в расширенном списке, есть шанс сыграть в Пекине

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал о старте предолимпийского сбора команды, который проходит в Новогорске.

«Ничего особенного на собрании игрокам не говорил, много раз слышал такие речи как игрок, понимаю, что долго разговаривать нет особого смысла. Сказал, что в работу нужно включиться с первой минуты и у каждого, кто находится в расширенном списке, есть шанс выйти на лёд в Пекине», — цитирует функционера пресс-служба ФХР.

Добавим, что руководит тренировочным процессом Алексей Кудашов. Алексей Жамнов не находится с командой из-за противоречивых результатов тестов на коронавирус.

Напомним, что сборная России сыграет в одной группе с Чехией, Данией и Швейцарией.