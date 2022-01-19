Яковлев - о соперниках на ОИ: На последнем чемпионате мира к канадцам тоже отнеслись с недооценкой

Защитник сборной России Егор Яковлев считает, что на олимпийском турнире в Пекине нельзя недооценивать ни одну команду.

«На последнем чемпионате мира к канадцам тоже отнеслись с недооценкой. И результат сами знаете какой», - цитирует хоккеиста ТАСС.

Напомним, что сборная Канады выиграл чемпионат мира в 2021 году. В финале североамериканская команда обыграла Финляндию со счетом 3:2.

Добавим, что мужской олимпийский турнир в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России сыграет в одной группе с Чехией, Данией и Швейцарией.