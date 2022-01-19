Андрей Назаров: В этом году надо сказать регулярному чемпионату «стоп»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров считает, что не стоит возобновлять регулярный чемпионат КХЛ в текущем сезоне.

«В сложившейся ситуации мы не видим резона в продолжении регулярного чемпионата КХЛ. Уже очевидно, что все запланированные календарем матчи провести не удастся. Как не удастся найти тот вариант, который бы устроил все клубы. В ХК «Сочи» есть утвержденный бюджет, за рамки которого мы выходить не имеем права. Переносы матчей - это дополнительные расходы. Для клуба это миллионы рублей.

Надеюсь, что эта атака коронавируса на человечество будет последней, и в следующем году мы проведем полноценный регулярный чемпионат и полноценный плей-офф, куда мы обязательно попадем с нашей молодой и амбициозной командой. А в этом году надо сказать регулярному чемпионату «стоп», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба южан.

Напомним, ранее лига объявила о перерыве с 15 по 21 января в связи с многочисленными вспышками коронавируса в разных командах. Матчи, запланированные на этот период, а также те, которые были перенесены ранее, могут провести в олимпийскую паузу.

После 48 матчей «Сочи» с 41 набранным очком занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.