Шайба Михеева не спасла «Торонто» от поражения в матче с «Рейнджерс», у Панарина две передачи

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома нанес поражение «Торонто Мэйпл Лифс».

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Райан Ривз и Адам Фокс, оформившие по дублю, а также Райан Строум и Крис Крайдер. Отметим, что дважды партнерам ассистировал Артемий Панарин.

Гости забросили три шайбы стараниями Ильи Михеева, Митчелла Марнера, реализовавшего большинство, и Майкла Бантинга.

Таким образом, «рейнджеры» набрали 56 очков и вышли на третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Торонто» с 51 очком остался шестым.