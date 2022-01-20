Орлова дисквалифицировали на два матча НХЛ за удар в колено форварду «Виннипега» Элерсу

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов пропустит ближайшие два матча своей команды в регулярном чемпионате по причине дисквалификации.

Отмечается, что данное решение было принято по итогам матча столичного клуба против «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ), который прошел 19 января. В третьем периоде россиянин нанес грубый удар в колено форварду соперников Николаю Элерсу. Таким образом, датский хоккеист может пропустить как минимум три встречи из-за травмы.

По информации источника, Орлов не поможет «Кэпиталз» во встречах с «Бостон Брюинз» и «Оттавой Сенаторз», запланированных на 21 и 23 января соответственно.

Добавим, что в нынешнем сезоне россиянин отыграл 38 матчей, забросил пять шайб и сделал 14 результативных передач.