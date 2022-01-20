В IIHF разъяснили порядок замен хоккеистов в составах сборных до начала Олимпиады в Пекине

В Международной федерации хоккея (IIHF) разъяснили порядок замен хоккеистов в заявках сборных команд на Олимпийские игры в Пекине в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

«Крайний срок подачи заявок - 24 января, но замены в составах допустимы до начала турниров в обоснованных случаях: по медицинским показателям, в связи с нарушениями антидопинговых правил, позитивным ковид-тестом или карантином. Отметим, что это процесс между национальными и международным олимпийскими комитетами, поэтому больше информации есть у Олимпийского комитета России», - приводит ТАСС заявление пресс-службы организации.

Напомним, Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской олимпийский турнир стартует 9 числа, женский - днем ранее.