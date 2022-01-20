Сборная России занимается в двухразовом тренировочном режиме

Как сообщает пресс-служба национальной команды, до первого из них хоккеисты прошли УМО, после которого тренерский штаб получит детальные ответы о физическом состоянии каждого из ребят.

В 11.30 команда отправилась на первую тренировку. «Земля» была поделена на две части, в первой игроки занимались в зале атлетизма, затем команда перешла в игровой зал.

После почти двухчасового дневного занятия в расписании значатся обед, отдых, теоретическое занятие в видеозале и вторая тренировка, которая пройдет на льду.