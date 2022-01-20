«Автомобилист» расторг контракт с защитником Арзамасцевым

Пресс-служба «Автомобилиста» сообщила об уходе из команды защитника Захара Арзамасцева.

Отмечается, что екатеринбургский клуб расторг контракт с 29-летним россиянином. Ранее появилась информация, что в ближайшее время хоккеист присоединится к команде «Кладно», в составе которого выступает форвард Яромир Ягр.

Добавим, что Арзамасцев защищал цвета «Автомобилиста» с сезона-2020/21. За это время он провел за клуб 57 матчей в рамках КХЛ, отдав десять результативных передач. Ранее в своей карьере хоккеист играл за «Салават Юлаев», ЦСКА, «Локомотив», «Северсталь» и новокузнецкий «Металлург»