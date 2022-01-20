Фетисов - о возможном переносе хоккейного турнира Олимпиады-2022: Какая-то странная история

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на информацию о том, что хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине может быть перенесен.

«Как мы можем одного уберечь, а другие не важны? Почему именно хоккей? Какая-то странная история. Есть люди, которые принимают решение. Надеюсь, они будут работать исходя из логики», - приводит слова Фетисова «СЭ».

Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В соревнованиях примут участие более четырех тысяч атлетов из 95 стран. Они выступят в семи видах спорта, в которых будет разыграно 109 комплектов медалей.

Начало хоккейного турнира запланировано на 9 февраля.