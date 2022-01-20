В состав сборной Китая на Олимпиаду в Пекине вошли 29 хоккеистов ХК «Куньлунь»

В расширенный состав сборной Китая по хоккею вошли 29 игроков ХК «Куньлунь».
Как сообщает «РИА Новости», полный список игроков, отправившихся с командой в Пекин на сборы, выглядит следующим образом:
Вратари: Пэрис О'Брайен, Хань Пэнфэй, Джереми Смит.
Защитники: Джейсон Фрэм, Колин Джо, Райан Спроул, Чэнь Цзымэн, Джейк Челиос, Чжан Пэнфэй, Денис Осипов, Тай Шульц, Янь Жуйнань, Зак Юйэнь
Нападающие: Алекс Рич, Спенсер Фу, Го Цзянин, Брэндон Ип, Чжун Вэй, Люк Локхарт, Паркер Фу, Сян Сюйдун, Кори Кейн, Чжан Цзэcэнь, Итан Уэрек, Михаил Абрамов, Янь Цзюньчэн, Тайлер Вон, Чжан Чэн, Руди Ин.
Напомним, Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля.
источник: «РИА Новости»