В составе сборной Финляндии на Олимпиаде в Пекине выступят 18 игроков из КХЛ

В составе сборной Финляндии на Олимпийских играх в Пекине выступят 18 хоккеистов, представляющих клубы КХЛ.
Как сообщает пресс-служба лиги, полностью список игроков финской команды выглядит следующим образом:
Вратари: Харри Сятери («Сибирь»), Франс Туохимаа («Нефтехимик), Юхо Олкинуора («Металлург»);
Защитники: Микко Лехтонен (СКА), Атте Охтамаа (»Кярпят», Финляндия), Никлас Фриман, Петтери Линдбом (оба - «Йокерит»), Вилле Покка («Авангард»), Сами Ватанен («Женева-Серветт», Швейцария), Валттери Кемиляйнен («Витязь»), Юусо Хиетанен («Амбри-Пиотта», Швейцария);
Нападающие: Тему Хартикайнен, Сакари Маннинен, Маркус Гранлунд (все - «Салават Юлаев»), Валттери Филппула («Женева-Серветт», Швейцария), Миро Аалтонен, Нико Оямяки (оба - «Витязь»), Лео Комаров, Йоонас Кемппайнен (оба - СКА), Харри Песонен («Лангнау», Швейцария), Тони Раяла («Биль», Швейцария), Ханнес Бьернинен, Марко Анттила, Ииро Пакаринен (все - «Йокерит»), Саку Мяеналанен («Кярпят», Финляндия).
Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля.