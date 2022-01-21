Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Бостоном», Овечкин остался без очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на своем льду переиграл «Вашингтон Кэпиталз».
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Давид Пастрняк. Еще по одной шайбе забросили Патрис Бержерон и Чарли МакЭвой. При этом «Бостон» дважды реализовал большинство.
Гости ответили шайбами Евгения Кузнецова, Ларса Эллера и Никласа Бэкстрема.
«Брюинз» набрали 48 очков и продолжают замыкать кубковую восьмерку на Востоке.
«Вашингтон» с 53 очками идет шестым.
источник: «Советский спорт»