Малкин и Кросби принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Оттаву Сенаторз».

Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев, в составе которых отличились Доминик Симон, Евгений Малкин, Сидни Кросби, реализовавший численное преимущество, Майк Матесон, оформивший дубль, а также Джейк Гюнцел, отправивший шайбу в пустые ворота.

Гости ответили точными бросками Дрейка Батерсона, Тима Штюцле и Джоша Норриса (дважды).

«Питтсбург» набрал 53 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Оттава» с 24 очками осталась на 15-й позиции.