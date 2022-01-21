Передача Барабанова не уберегла «Сан-Хосе» от проигрыша «Сиэтлу»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сиэтл Кракен» дома переиграл «Сан-Хосе Шаркс».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Карсон Суси, оформивший дубль, и Калле Ярнкрок.
Гости ответили шайбами Томаша Гертла, открывшего счет уже на первой минуте стартового периода с передачи Александра Барабанова, и Тимо Майера, реализовавшего большинство.
Новичок лиги набрал 28 очков и по-прежнему располагается на 15-й позиции в турнирной таблице Западной конференции.
«Акулы» с 44 очками занимают восьмое место.
источник: «Советский спорт»