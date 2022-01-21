«Вегас» в овертайме обыграл «Монреаль» благодаря передаче Дадонова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на своем льду переиграл «Монреаль Канадиенс».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Чендлер Стивенсон с передачи Евгения Дадонова, Вильям Карлссон и Джонатан Марчессо, реализовавшие большинство, а также Теодор Ши.

Гости ответили шайбами Майкла Пеззетты, Тайлера Тоффоли, также воспользовавшегося численным перевесом, и Майка Хоффмана.

«Вегас» набрал 50 очков и занимает четвертое место на Западе. «Монреаль» с 22 очками замыкает турнирную таблицу Востока.