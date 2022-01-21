«Такого не может быть». Николишин - о переносе хоккейного турнира Олимпиады в Пекине на лето

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр по хоккею Андрей Николишин прокомментировал информацию о возможном переносе хоккейного турнира Олимпийских игр в Пекине на лето.

«Скажите, пожалуйста, вы откуда эту информацию получили? Из олимпийского комитета? Нет? Если нет, то это слухи, а слухи я не комментирую.

Считаю ли я возможным перенос хоккейного турнира на лето? Такого не может быть. Вы сами себе представляете это? Часть проводится, часть не проводится. И я себе такого не представляю, поэтому давайте бредом не будем заниматься», - приводит слова Николишина «Все про спорт».

Напомним, ранее появилась информация о том, что мужской и женский хоккейные турниры Игр, а также соревнования по керлингу могут быть перенесены на лето в связи с более высоким уровнем распространения коронавируса в командных и контактных видах спорта.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля.