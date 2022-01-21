НХЛ признала Бобровского первой звездой матча между «Эдмонтоном» и «Флоридой»

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Эдмонтон Ойлерз» (6:0).

Отметим, что в прошедшей встрече 33-летний хоккеист оформил шатаут, отразив все 40 бросков по своим воротам.

Партнер россиянина по команде, а именно форвард Александр Барков, стал второй звездой игры – на счету 26-летнего финна две заброшенных шайбы и один результативный пас. Тройку лучших замкнул еще один игрок «Пантерз» – нападающий Сэм Райнхарт, сделавший три ассиста.

Добавим, что «Флорида» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков. 22 января «пантеры» сыграют в гостях против «Ванкувера».