«Сибирь» ушла в недельный отпуск в ожидании новостей от КХЛ о судьбе регулярного чемпионата

«Сибирь» отправила своих игроков в недельный отпуск в ожидании решения КХЛ по поводу продолжения регулярного чемпионата.

«сегодняшнего дня «Сибирь» уходит в запланированный недельный отпуск. Продолжаем ждать новости из КХЛ о судьбе регулярного сезона 2021/2022», - такое сообщение появилось в клубном твиттере новосибирцев.

С сегодняшнего дня «Сибирь» уходит в запланированный недельный отпуск ❄



Продолжаем ждать новости из КХЛ о судьбе регулярного сезона 2021/2022. pic.twitter.com/CEdKtynSD5 — Hockey Club Sibir (@hcsibir) January 21, 2022

Напомним, лига объявила перерыв с 15 по 21 января в связи с большим количеством заразившихся игроков в разных командах и последовавших за этим переносов матчей.

Руководство КХЛ придерживается позиции, что все не сыгранные встречи пройдут пройдут во время олимпийской паузы, и регулярный чемпионат удастся завершить в полном объеме.

Ранее главный тренер «Сочи» Андрей Назаров заявил, что не видит смысла возобновлять регулярное первенство в сложившихся условиях.