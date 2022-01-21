Бобровский стал первой звездой дня в НХЛ

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был признан первой звездой прошедшего дня в регулярном чемпионате НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отметим, что в гостевой игре против «Эдмонтон Ойлерз» (6:0) 33-летний хоккеист записал на свой счет 40 сэйвов. Таким образом, он вышел на третье место среди российских вратарей по количеству шатаутов в карьере НХЛ. В данный момент у Бобровского 35 «сухих» матчей.

Добавим, что второй звездой дня стал нападающий Джейсон Робертсон, выступающий за «Даллас Старз». Во встрече с «Баффало Сэйбрз» (5:4) он забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Третьей звездой признали форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка, отличившегося дублем в игре против «Вашингтон Кэпиталз» (4:3).