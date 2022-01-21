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Матыцин рассказал о возможных сроках возобновления сезона в КХЛ

Ранее лига приостановила чемпионат из-за массовых заражений коронавирусом.
21 января 2022 19:08
автор: Александр Бойченко

Министр спорта РФ Олег Матыцин предположил, когда Континентальная хоккейная лига сможет возобновить чемпионат после его приостановки из-за коронавируса.

«Нужно обеспечить здоровье участникам соревнований. Это главный приоритет. Если ситуация потребует, будет разработан новый регламент, согласованный с Роспотребнадзором, по возобновлению чемпионата. Сейчас говорить о конкретных сроках сложно. Наверняка это будет после Олимпийских игр», — приводят слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

Напомним, 12 января КХЛ приняла решение приостановить регулярный чемпионат. Сообщалось, что обновленный календарь матчей лига представит до окончания месяца.

источник: «РИА Новости»
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