Фетисов уверен, что Овечкин сможет поехать на следующую Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов уверен в том, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет принять участие в следующих Олимпийских играх.

«Ему будет всего 40 лет. Тут много примеров, и тот же финн Теему Селянне, на Олимпиады в Сочи-2014, шикарно выглядел, когда ему было 43 года. Все будет зависеть от здоровья и физического состояния. А что касается возраста… Мы видим, что с каждым годом Овечкин играет все лучше.

Игорь Ларионов отлично играл и в 42 года. А я закончил в 40 с двумя Кубками Стэнли, выигранными подряд. Я считаю, что 40 лет сегодня для спортсмена - это ни о чем. Самое главное - желание. И точно могу сказать, что в этом возрасте любовь к игре определяет, скажем так, твое долгожительство в хоккее. Я думаю, что с этим у него все нормально», - приводит слова Фетисова «Комсомольская правда».

Напомним, игроки НХЛ будут вынуждены пропустить Игры в Пекине, поскольку лига запретила им участие в соревнованиях в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. В итоге сборную России в столице Китая второй раз подряд представят хоккеисты из КХЛ.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Следующие Игры запланированы в итальянском Милане в 2026 году.