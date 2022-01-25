КХЛ рассматривает два основных варианта окончания регулярного чемпионата

Континентальная хоккейная лига рассматривает два варианта продолжения регулярного чемпионата.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», команды КХЛ могут доиграть оставшиеся матчей, которые запланированы календарем после окончания ОИ-2022. Места команд в таблице определятся по проценту набранных очков.

Также лига рассматривает вариант, при котором командам засчитают по 45 матчей, сыгранных в регулярном чемпионате. Результаты остальных встреч и личная статистика хоккеистов аннулируются.

Добавим, что в составе нескольких клубов произошло массовое заражение коронавирусом. КХЛ решила приостановить чемпионат.