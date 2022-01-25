Кучеров внесен в ковид-протокол «Тампы-Бэй»

Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров попал в коронавирусный протокол НХЛ. Об этом сообщил журналист Эрик Эрлендссон.

По информации источника, 28-летний хоккеист стал первым игроком в команде за последние несколько недель, сдавшим положительный тест на Covid-19. 4 января коронавирусом заразился нападающий Росс Колтон.

Отметим, что пресс-служба «молний» уже ретвитнула запись журналиста по поводу внесения россиянина в ковидный протокол.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 11 матчах «Тампы-Бэй», забросил пять шайб и сделал 12 результативных передач. 28 января «Лайтнинг» сыграют дома против «Нью-Джерси».