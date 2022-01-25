Девять игроков КХЛ вошли в окончательный состав сборной Канады на Олимпиаду в Пекине

Пресс-служба Федерации хоккея Канады сообщила о том, кто из игроков представит национальную команду на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Отметим, что в заявке сборной оказались девять хоккеистов, выступающих за клубы КХЛ, а именно голкипер «Локомотива» Эдвард Паскуале, защитники Брэндон Гормли («Динамо» Рига), Алекс Грант («Йокерит»), Мэт Робинсон (СКА), Марк Барберио и Джейсон Демерс (оба – «Ак Барс»), а также нападающие Корбэн Найт («Авангард»), Джордан Уил («Ак Барс») и Эрик О'Делл («Динамо» Москва).

Также добавим, что в состав команды вошел 37-летний форвард Эрик Стаал, являющийся олимпийским чемпионом 2010 года и обладателем Кубка Стэнли-2006 в составе «Каролины». В данный момент игрок выступает в АХЛ.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Сборная Канады попала в группу А, где сыграет с США, Германией и Китаем. В 2018-м канадцы завоевали бронзовые медали соревнований.